Sfuma la pista Ndoye, e il Napoli è ora costretto a rivedere le proprie strategie sugli esterni offensivi. La dirigenza valuta nuove soluzioni sul mercato, anche in attesa di eventuali uscite. Tra i nomi da monitorare resta quello di Federico Chiesa, situazione complessa ma ancora aperta. Leggi anche: Chiesa ad oggi è una scommessa che guadagna come un fuoriclasse (Condò) Ndoye sfuma, Chiesa resta un’idea. Le parole di Alfredo PedullĂ sul suo canale YouTube: “Per quanto riguarda Federico Chiesa, è importante sottolineare che ha bisogno di una squadra che creda davvero in lui, non di un club che lo prenda semplicemente per completare l’organico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per Chiesa servono 12 milioni per il cartellino e almeno 7 per l’ingaggio (Pedullà )