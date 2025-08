Pedullà su Lookman la trattativa non è conclusa | La partita è assolutamente aperta ci saranno altre puntate…

Pedullà su Lookman: le dichiarazioni confermano il dialogo ancora vivo per l’attaccante dell’Atalanta: possibile ribaltamento di fronte dopo il no. La trattativa per il possibile trasferimento di Ademola Lookman all’ Inter è tutt’altro che chiusa. A confermarlo sono stati i giornalisti Alfredo Pedullà e Gianluigi Longari nel corso di un’intervista a Sportitalia, dove hanno sottolineato come la palla resti saldamente nelle mani del club nerazzurro. Pedullà ha spiegato chiaramente: «Lookman promette guerra totale. Non c’è incedibilità, lui è sul mercato. La partita è assolutamente aperta, ci saranno altre puntate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pedullà su Lookman, la trattativa non è conclusa: «La partita è assolutamente aperta, ci saranno altre puntate…»

Lookman, Inter e Napoli fanno sul serio: chi è in pole nella trattativa - L’attaccante nigeriano dell’Atalanta è nel mirino dei due top club di Serie A che sono pronti a fare sul serio: le ultime sull’affare e chi si trova oggi in vantaggio Lookman, Inter e Napoli fanno sul serio: chi è in pole nella trattativa (Ansa) – SerieANews.

Lookman all’Inter, la trattativa avanza! Le tempistiche per l’accordo finale – SI - La trattativa tra Ademola Lookman e l’Inter prosegue spedita verso la conclusione. Secondo le ultime informazioni riportate da Sportitalia, la tempistica appare ormai vicina.

LA TRATTATIVA CON IL TECNICO. Atalanta, garanzie sul mercato a Gasperini. Cherki e Chiesa per il dopo Lookman - Rush finale nella trattativa per il futuro di Gian Piero Gasperini e la sua possibile permanenza, per la decima stagione consecutiva, a Bergamo.

#Juve - #AlfredoPedulla: ? #Sancho-#Juventus: il #ManUnited, in linea di massima, ha accettato l’offerta e il giocatore vuole i bianconeri, ma manca ancora la firma e le visite mediche. Le voci di trattativa saltata o conclusa sono infondate: si attendono sol Vai su Facebook

Lookman-Inter svolta inattesa nell’operazione | Marotta cambia idea.