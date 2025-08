Pechino mostra i muscoli nucleari a Usa e alleati Cosa significa secondo l’Hudson Institute

Secondo una recente analisi pubblicata dall’Hudson Institute, autorevole centro studi conservatore statunitense, la Repubblica Popolare sta sfruttando la crescita delle proprie capacità strategiche per consolidare la propria influenza regionale e minare la fiducia degli alleati asiatici nella protezione garantita dagli Stati Uniti. L’espansione dell’arsenale nucleare cinese non si limita dunque a rafforzare la potenza militare del Paese, ma intende creare un effetto indiretto sugli Usa. Lo studio, che incrocia i dati sull’aumento degli armamenti nucleari con l’evoluzione della dottrina militare cinese, prende in esame diversi casi specifici — tra cui Corea del Sud, Giappone e Filippine — per mostrare come Pechino stia usando la leva del deterrente atomico per proiettare potenza senza ricorrere al conflitto diretto. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Pechino mostra i muscoli nucleari a Usa e alleati. Cosa significa secondo l’Hudson Institute

In questa notizia si parla di: hudson - secondo - institute - pechino

Cina verso la crisi economica, il 2022 potrebbe essere l’anno del tracollo.

Pechino mostra i muscoli nucleari a Usa e alleati. Cosa significa secondo l’Hudson Institute - Il nuovo arsenale atomico di Pechino non serve a combattere, ma a convincere: gli Usa non sono più affidabili, non esercitano più protezione e deterrenza. Come scrive formiche.net