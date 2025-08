Paura per una giornalista | il ladro in motorino le strappa il telefono davanti alle telecamere – Video

Attimi di terrore per la giornalista brasiliana Clara Nery. La professionista stava per fare uno stand up a Rio de Janeiro nel quartiere di Botagofo, quando è stata aggredita da un ladro in scooter. L’uomo ha cercato di rubarle il cellulare passando con una moto: il furto è stato ripreso in diretta dalle telecamere, già accese nonostante Nery non stesse ancora parlando. Fortunatamente il ladro ha subito lasciato andare il dispositivo che è stato poi recuperato dalla giornalista. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura per una giornalista: il ladro in motorino le strappa il telefono davanti alle telecamere – Video

In questa notizia si parla di: giornalista - ladro - telecamere - paura

