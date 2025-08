Paura per la vip italiana morsa da uno squalo in vacanza | come sta

Tragico incidente per la vip italiana in vacanza. Mentre si trovava in acqua, la donna, attualmente incinta, è stata morsa da uno squalo, riportando ferite significative che hanno richiesto un ricovero immediato presso il Centro Medico più vicino, dove attualmente si trova, ancora sotto osservazione. Leggi anche: “Temptation Island”, l’annuncio commosso di Filippo Bisciglia a fine stagione Porto Rico, la moglie del cestista Danilo Gallinari morsa da uno squalo. Una giornalista italiana, conosciuta per le sue collaborazioni con Sportitalia e Mediaset, è stata vittima di un grave incidente a Isla Verde, una delle spiagge più note del nord di Porto Rico. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Paura per la vip italiana, morsa da uno squalo in vacanza: come sta

