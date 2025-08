Sarebbe stata morsa dall’animale. Preoccupazione e ansia in casa di Danilo Gallinari ex stella NBA. Stando a quanto riportano i media di Porto Rico, la moglie, la giornalista Eleonora Boi sarebbe stata attaccata e morsa da uno squalo su una isola a Porto Rico, dove gioca il cestista. Stando alle prime notizie la donna, che si trova anche in dolce attesa, è stata attaccata ieri 31 luglio e subito medicata e portata al Centro Medico Rio Piedras con una ferita alla gamba. Lo squalo l’avrebbe colpita e morsa all’improvviso alla coscia ma gli interventi sono stati puntuali e precisi e la donna non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Paura per la famiglia Gallinari, la compagna Boi attaccata da uno squalo