Paura in un locale della stazione centrale | tenta di rubare l' incasso e colpisce con un pugno il commesso

Nella stazione di Napoli Centrale, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania congiuntamente al personale del Settore operativo del Compartimento Polizia Ferroviaria, nell’ambito del servizio “Stazioni Sicure”, procedeva all’arresto di un cittadino tunisino di anni 21. All’interno di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: stazione - centrale - paura - locale

Lavori alla stazione Centrale, modifiche alle linee regionali - Modifiche alla circolazione ferroviaria da mercoledì 14 a martedì 20 maggio e dal 6 al 9 giugno, per lavori programmati da Rete ferroviaria italiana nella stazione ferroviaria di Messina Centrale.

Accoltellato in zona Stazione Centrale, 50enne in fin di vita al Niguarda. Caccia all’aggressore - Milano, 10 maggio 2025 – È in fin di vita il cinquantenne egiziano accoltellato all'alba di sabato 10 maggio 2025 i n via Napo Torriani, a due passi dalla Stazione Centrale.

Dipendente di un hotel accoltellato in strada in zona Stazione Centrale a Milano: è gravissimo - Alle prime ore dell'alba di stamattina uomo di 50 anni è stato accoltellato in via Napo Torriani, negli immediati dintorni della Stazione Centrale a Milano.

Napoli, lo youtuber Cicalone aggredito alla stazione: «Tu qui non fai riprese» Vai su Facebook

Paura in un locale della stazione centrale: tenta di rubare l'incasso e colpisce con un pugno il commesso; Intervento congiunto della Polizia Locale: allontanato un molestatore nei pressi della stazione; Paura a Milano, un uomo si arrampica sulla facciata della stazione Centrale.

Paura in un locale della stazione centrale: tenta di rubare l'incasso e colpisce con un pugno il commesso - L’extracomunitario, regolare sul territorio nazionale, gravato da precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato ... Da napolitoday.it

Stazione Centrale, il risiko degli spazi commerciali: tre locali sotto ... - Milano – Dietro il risiko degli spazi commerciali al terzo piano della stazione Centrale di Milano si gioca il destino di 62 lavoratori, al centro di una procedura di licenziamento collettivo. Riporta ilgiorno.it