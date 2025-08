Paura a Porto Rico | Eleonora Boi ferita da uno squalo

Attimi di terrore per Eleonora Boi durante una giornata di relax in spiaggia a Isla Verde, Porto Rico. La giornalista sportiva, attualmente in dolce attesa, è stata improvvisamente attaccata da uno squalo mentre nuotava nelle acque basse della costa caraibica. La donna ha riportato una profonda ferita alla coscia destra ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale universitario di Carolina, dove è stata medicata e sottoposta ad accertamenti. Dopo le prime cure, Eleonora è stata trasferita al Centro Medico di Rio Piedras per ulteriori controlli. L’episodio ha destato forte preoccupazione ma fortunatamente la situazione si è stabilizzata in breve tempo e al momento le sue condizioni sono stabili e non corre pericolo di vita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

