Paul Schrader mostra la prima foto di The Basics of Philosophy con Jack Huston e Sofia Boutella

Paul Schrader ha appena finito le riprese del suo nuovo film The Basics of Philosophy e ha mostrato la prima immagine con i protagonisti del film. Paul Schrader ha ufficialmente terminato le riprese principali del suo nuovo progetto, The Basics of Philosophy, descritto come un ritorno alle atmosfere intime e introspettive che hanno contraddistinto alcuni dei suoi lavori più apprezzati. Il film, girato tra Kansas City, New Haven e Los Angeles nel corso di sei intense settimane, è ora entrato in fase di post-produzione. Oggi il regista ha condiviso una prima immagine di The Basics of Philosophy, che potete vede qui sotto.

