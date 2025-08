paul giamatti protagonista della serie tv hostel di eli roth

Il franchise horror di Eli Roth si espande con una nuova serie in sviluppo, con protagonista l'attore premio Oscar Paul Giamatti. La serie TV "Hostel" con Paul Giamatti, prodotta da Eli Roth, è ufficialmente in sviluppo su Peacock, la piattaforma streaming di NBCUniversal. Il progetto rappresenta un nuovo capitolo nel celebre universo horror creato da Roth, nato nel 2005 con il film cult "Hostel", seguito da due sequel nel 2007 e nel 2011. Se approvato definitivamente, questo adattamento televisivo potrebbe segnare la conclusione della saga. Peacock svilupperà il nuovo capitolo televisivo di Hostel Lo sviluppo della serie TV "Hostel" era stato anticipato a giugno 2024, ma solo ora è stato confermato che Peacock ha acquisito i diritti per produrre il progetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

