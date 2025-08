Pattuglie sospese il 7 ottobre prima dell’attacco di Hamas | l’ombra dello strano ordine sui massacri in Israele

Da una testimonianza proveniente direttamente dal campo militare israeliano emerge quella che appare essere una nuova, inquietante conferma del fatto che sulla genesi del conflitto tra Israele e Hamas, scatenato dagli attacchi degli islamisti contro lo Stato Ebraico del 7 ottobre 2023, molti capitoli appaiono ancora da scrivere. A smuovere le acque è stato Shalom Sheetrit, combattente della Brigata Golani, la prima dell’esercito israeliano, la piĂą decorata e ricoperta di onori e gloria sui campi di battaglia calcati dallo Stato Ebraico dal 1948 a oggi. Un’unitĂ d’eccellenza che aveva titolaritĂ della supervisione sull’area dei kibbutz Be’eri prima dei massacri del 7 ottobre. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Pattuglie sospese il 7 ottobre prima dell’attacco di Hamas: l’ombra dello “strano ordine” sui massacri in Israele

Hamas rilascia ostaggio Edan Alexander dopo accordo con Trump, il soldato israelo-americano dell'Idf era stato rapito il 7 ottobre 2023: "Negoziati seri per liberare gli altri" - VIDEO - Il soldato israelo-americano dell'Idf era stato rapito il 7 ottobre 2023, e per liberarne altri, l'organizzazione chiede "negoziati seri" Hamas rilascia l'ostaggio Edan Alexander dopo l'accordo con Trump.

Un inizio infuocato per la settimana della musica più attesa d’Europa: la cantante, sopravvissuta all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, è stata accolta sul Turquoise Carpet da proteste e minacce di morte - N o, stavolta non è bastata la musica a unire: il Turquoise Carpet dell’Eurovision 2025, srotolato nel cuore di Basilea, si è trasformato in un palcoscenico politico infuocato.

Gaza, Idf: 15-25% degli aiuti confiscato da Hamas dal 7 ottobre 2023 | Attivisti Pro Pal italiani bloccati al Cairo, "35 rilasciati e 7 rimpatriati" - Israele prepara l'attacco all'Iran, Teheran: "Pronti a reagire". I media americani dicono che saranno presi di mira i siti nucleari

Pattuglie bloccate il 7 ottobre: l'ombra sui massacri di Hamas; Guerra Israele Medio Oriente, leader di Hezbollah: Colpiremo il centro di Tel Aviv; Le notizie di martedì 1 ottobre sul conflitto tra Israele e Hamas e sulla minaccia di guerra con Hezbollah, in Libano, e con Teheran.

Israele accusa Hamas: "Ha tagliato i contatti". E prepara l'espansione delle operazioni militari - Secondo l'Atlantic Trump vuole che si arrivi alla fine della guerra e avrebbe raggiunto la convinzione che Netanyahu stia prolungando il conflitto per motivi politici ... msn.com scrive

La Lega Araba condanna il 7 ottobre, chiede a Hamas di disarmare e lasciare Gaza, per uno Stato palestinese - La Dichiarazione di New York firmata tra gli altri da Qatar, Arabia Saudita, Egitto, Giordania e Turchia condanna (per la prima volta) gli attacchi del 7 ... Scrive huffingtonpost.it