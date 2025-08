Patto sul clima tra Regione e Università

Firmato l’accordo tra la Regione e le quattro UniversitĂ marchigiane per promuovere, sviluppare e consolidare opportunitĂ e iniziative per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il testo, giĂ firmato digitalmente dall’assessore Stefano Aguzzi e dai quattro rettori – Gian Luca Gregori dell’UniversitĂ politecnica delle Marche, Graziano Leoni dell’UniversitĂ di Camerino, John Mc Court dell’UniversitĂ di Macerata, Giorgio Calcagnini dell’UniversitĂ di Urbino – è stato siglato ufficialmente ad Ancona, nella sede dell’assessorato all’Ambiente. Presenti l’assessore Aguzzi e il rettore di Uniurb Calcagnini, il prorettore dell’Univpm Marco D’Orazio e i professori Emanuele Tondi per Unicam e Mara Cerquetti (foto) per Unimc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

