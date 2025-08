Pattinaggio Corsa Mens Sana da applausi ai Campionati Assoluti di Cantù La squadra biancoverde conquista il bronzo nazionale

La Mens Sana Pattinaggio Corsa conquista il bronzo nazionale e si conferma tra le migliori società sportive in Italia. Una grande prestazione quella ottenuta dalla corazzata biancoverde ai Campionati Assoluti di Cantù. Nella categoria Assoluta, due argenti ‘pesanti’ nella team sprint, grazie a Duccio Marsili e Gabriele Cannoni nella gara maschile e a Sofia Paola Chiumiento e Chiara Rosucci nella gara femminile. Nella categoria Juniores due medaglie d’oro nelle gare individuali per Sofia Paola Chiumiento e un bronzo per Marco Pieraccini. Scendendo alla categoria Allievi, altra medaglia di bronzo, vinta da Tommaso Marzucchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pattinaggio Corsa. Mens Sana da applausi ai Campionati Assoluti di Cantù. La squadra biancoverde conquista il bronzo nazionale

