Passione a quattro ruote C’è l’Aci racing weekend Grande spettacolo in pista

L’aria calda dell’estate, il rombo dei motori e la passione per le corse: c’è tutto questo nel primo dei due Aci Racing Weekend che faranno tappa quest’anno in Autodromo. Da oggi a domenica l’ Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere una tre giorni di sport e adrenalina, in cui si sfideranno i protagonisti dei principali campionati italiani delle quattro ruote. Un evento gratuito e aperto a tutti, con accesso libero al paddock e alle tribune StartPartenza 1 e 2, che rappresenta l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Un’occasione unica per appassionati e famiglie per vivere da vicino il meglio del motorsport tricolore, che tornerĂ poi in riva al Santerno da venerdì 26 a domenica 28 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passione a quattro ruote. C’è l’Aci racing weekend. Grande spettacolo in pista

In questa notizia si parla di: passione - quattro - ruote - racing

Dalla passione alla carriera. Quattro ospiti - Giovedì 22 maggio 2025, alle ore 17, la Sala Bergognone di Nerviano ospiterà la Tavola Rotonda “Per Passione!”, un evento dedicato a chi desidera trasformare le proprie passioni in carriere autentiche e gratificanti.

“Motori solidali”, così la passione per le quattro ruote diventa sostegno per gli altri: la manifestazione a Terni - Appuntamento per tutti gli appassionati di motori domenica 8 giugno per la seconda edizione di “Motori solidali“ raduno organizzato dall’ Abarth club Terni.

Witch League, un successo travolgente tra spettacolo e passione dopo quattro giornate: i primi verdetti - Tempo di lettura: 3 minuti La Witch League continua a regalare emozioni e numeri da record. Dopo quattro giornate, il bilancio è già impressionante: il Centro Sportivo Francesca è costantemente gremito di appassionati e sostenitori, con un’atmosfera elettrizzante che accompagna ogni incontro.

Passione a quattro ruote. C’è l’Aci racing weekend. Grande spettacolo in pista; Dalla Jaguar di Murray all'Audi di Sinner: i vincitori di Wimbledon e la passione per le quattro ruote; Vicenza Classic Car Show 2025, missione compiuta. Tre giorni di passione su quattro ruote.

Passione a quattro ruote. C’è l’Aci racing weekend. Grande spettacolo in pista - Evento gratuito e aperto a tutti, con accesso libero al paddock: oggi l’esordio. msn.com scrive

Archiviata la pratica Imola Classic. Da venerdì a domenica l’Aci Racing - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com