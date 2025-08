Passaporto Ematico tra sport e prevenzione per un futuro migliore

?Sotto il segno del Passaporto Ematico. È stato ufficialmente firmato il nuovo Protocollo d’Intesa tra Davide Polito, Presidente della Fondazione Polito, e il Centro Diagnostico Ventre di Salerno. Il Centro Diagnostico Ventre, nello specifico, è rappresentato dal Dott. Giuseppe Ventre, presso la sede della Fondazione. FONDAZIONE POLITO E CENTRO DIAGNOSTICO VENTRE DI SALERNO: UN APPELLO ALLA CITTADINANZA. Un accordo di assoluta rilevanza che va a sancire il prosieguo di una collaborazione solida e proficua. Una ‘partnership’ che da anni unisce nel migliore dei modi le due realtà , confermando ancora una volta la volontà comune di offrire servizi sempre più innovativi e di qualità al territorio. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Passaporto Ematico tra sport e prevenzione per un futuro migliore

Passaporto Ematico, ecco il nuovo Studio Medico Sportivo: Rastelli c’è - La Fondazione Polito ha inaugurato ufficialmente a Santa Maria di Castellabate (SA) il nuovo Studio Medico Sportivo dedicato al Passaporto Ematico, situato in Via Andrea Fortunato, nel cuore della città .

Passaporto Ematico: firmato Protocollo d’Intesa per Studio Medico - E’ stato recentemente firmato il Protocollo d’Intesa per lo Studio Medico dedicato al Passaporto Ematico, fondamentale strumento di prevenzione all’interno del pianeta sportivo.

Passaporto Ematico ‘Oltre la vittoria’: gesto più eroico è salvare una vita - Il Salone d’Onore del CONI, la Casa dello Sport Italiano, si è trasformato di recente in un tempio di emozioni autentiche con… i ‘battiti’ del Passaporto Ematico! In quella bellissima mattinata del 9 dicembre scorso non c’erano medaglie da assegnare, né record da battere.

S. Maria di Castellabate (SA). Firmato protocollo d’intesa per uno studio medico dedicato al Passaporto Ematico Il dr. Giovanni D’Auria, medico della Federazione Italiana di Medicina dello Sport, Consigliere regionale della Società Italiana di Cardiologia dello Vai su Facebook

Salute e prevenzione: il passaporto ematico presentato a Giffoni. Cosa è perché può salvare vite - Agli ambassador dello sport ne hanno parlato Davide Polito, presidente della fondazione "Fioravante Polito" e il dottore Giuseppe Ventre, responsabile sanitario. Lo riporta corrieredellosport.it

Fondazione Fioravante Polito: firmato protocollo d’intesa per lo Studio Medico dedicato al Passaporto Ematico - Giovanni D’Auria, medico della Federazione Italiana di Medicina dello Sport, Consigliere regionale della Società Italiana di Cardiologia dello Sport e Responsabile sanitario della Fondazione Fi ... Come scrive infocilento.it