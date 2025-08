Passante picchiato senza motivo In coma farmacologico un 62enne

E’ ricoverato in coma farmacologico all’ospedale regionale di Ancona, in condizioni estremamente critiche, dopo un efferato pestaggio subìto mercoledì sera. Il 62enne G.P.F, di Parma (la figlia risiede in cittĂ ) è stato aggredito mentre portava a spasso la sua cagnolina, in via Pascoli, massacrato di botte da due individui che spadroneggiano nella zona da tempo. La Squadra mobile, coordinata da Gabriele Di Giuseppe, arrivata sul posto insieme alla Scientifica, in poco tempo ha individuato i due responsabili dell’efferato atto di violenza, facendo scattare le manette ai polsi di Marco Fantuzi e Marco Marozzini (48 e 49 anni), di Porto Sant’Elpidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passante picchiato senza motivo. In coma farmacologico un 62enne

