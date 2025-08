Partito socialista nasce il coordinamento femminile Una nuova presenza delle donne in politica

È ufficialmente nato il Coordinamento femminile provvisorio del Partito Socialista Italiano di Caserta. A darne l’annuncio è stata la responsabile donne del Psi provinciale, Francesca Giannini, che ha sottolineato la volontà di costruire uno spazio operativo per valorizzare il ruolo delle donne. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Caserta, nasce il Coordinamento femminile del PSI: «Una nuova presenza delle donne in politica» - Costruire uno spazio operativo, inclusivo e non simbolico, per rafforzare il protagonismo femminile nella vita politica locale. Si legge su pupia.tv

