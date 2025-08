Partire in Abruzzo porta sempre bene

Occorre nascere pronti, così dopo il calendario sorteggiato mercoledì a Mantova il Cesena ha ancora più la necessità di galoppare per costruire una squadra ancora cantiere aperto proprio per iniziare con il piede giusto considerando che tre delle prime cinque gare saranno in trasferta. Dopo l’inizio a Pescara il 23 agosto, in casa l’Entella poi la sosta e due viaggi di fila contro la Sampdoria e il Venezia prima di ospitare il favoritissimo Palermo poi si andrà a Frosinone e il 4 ottobre derby interno con la Reggiana, quello con il Modena all’andata è fissato in Romagna il 29 novembre. E se la storia dice che ogni volta che il Cesena ha iniziato il torneo cadetto a Pescara (ko 2-1 nel 1980-’81, 1-1 nell’’86-’87) è poi stato promosso in A, è anche vero che in B all’Adriatico i bianconeri non hanno mai vinto: su 11 gare disputate 8 sconfitte e tre pareggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Partire in Abruzzo porta sempre bene

In questa notizia si parla di: partire - abruzzo - porta - bene

L'aumento di casi di Blue tongue in Abruzzo preoccupa gli allevatori. La malattia, trasmessa agli animali da un insetto, un moscerino del genere Culicoides, non colpisce l’uomo e non infetta la carne o il latte, ma porta al calo della produzione e al blocco della Vai su Facebook

Partire in Abruzzo porta sempre bene; Escursionismo in Abruzzo a fine settembre: due borghi perfetti come base per partire; In Abruzzo la famiglia di pastori-filosofi rilancia il territorio con allevamento e agriturismo.

Partire in Abruzzo porta sempre bene - Quando il torneo cadetto bianconero è iniziato a Pescara poi è arrivata la promozione ma lì non si è mai vinto. Lo riporta msn.com