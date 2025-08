Parmigiano Reggiano con la firma di Trump i dazi passano dal 25% al 15%

“Con la firma dell’ordine esecutivo da parte di Trump sembra ormai chiaro che il dazio sul Parmigiano Reggiano si attesterĂ al 15% e che si tratta di un dazio sostitutivo e non aggiuntivo rispetto a quanto giĂ grava sul nostro prodotto. Ricordiamo che dagli anni ’60 il Parmigiano Reggiano paga un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: parmigiano - reggiano - firma - trump

Dazi al 45% sul Parmigiano Reggiano. “Queste manovre Usa sono un danno enorme” - Reggio Emilia, 14 luglio 2025 – Non solo è uno dei prodotti alimentari più pregiati, e apprezzati, sul territorio nazionale; il Parmigiano-Reggiano è anche in prima fila tra le eccellenze italiane esportate nel mondo, in particolare negli Usa.

Il triangolo del buongusto: Parmigiano Reggiano Dop, Verdi e Correggio - Ci sono luoghi dove il tempo rallenta, dove la qualità richiede pazienza, dove l'eccellenza è un'arte che si misura in mesi o addirittura anni.

Il disciplinare di produzione del Parmigiano-Reggiano Dop - Il Disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano Dop contiene un insieme di rigide regole e precisi standard, che guidano i caseifici autorizzati alla produzione, attraverso l'intero processo di lavorazione di questo rinomato formaggio italiano.

Trump ha firmato un ordine esecutivo per aumentare il prezzo degli accessi ai parchi nazionali degli Stati Uniti ai cittadini non residenti. Non si sa ancora quando entrerà in vigore il provvedimento né quali saranno le nuove tariffe. Si calcolano nuove entrate a Vai su Facebook

Parmigiano Reggiano, con la firma di Trump i dazi passano dal 25% al 15%; La decisione Usa: «Tariffe reciproche minimo al 10% con tutti i Paesi dal 5 aprile». Von der Leyen: conseguenze terribili; Dazi Usa, le reazioni delle filiere alimentari.

Parmigiano Reggiano: con la firma dell’ordine esecutivo del presidente Trump i dazi passano dal 25% al 15% - Ricordiamo che per il Parmigiano Reggiano gli USA sono il primo mercato estero pari al 22,5% della quota export totale: nel 2024 ... Secondo nextstopreggio.it

L'accordo Trump-Ue fa calare i dazi Usa sul Parmigiano - Il Parmigiano Reggiano non solo non avrà un aumento dei dazi, ma beneficerà addirittura di una riduzione dei dazi negli Stati Uniti: con l'ordine esecutivo firmato dal presidente americano Donald Trum ... Lo riporta ansa.it