Parma-Pro Vercelli 3-1 | gol e highlights della sfida

Vittoria in rimonta del Parma nell'ultimo test pre campionato contro la Pro Vercelli. Apre le marcature Akpa Akpro per i piemontesi, ma poi l'autogol di Tarantola e i gol di Almqvist e Mikolajewski ribaltano il risultato per i ragazzi di Cuesta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Parma-Pro Vercelli 3-1: gol e highlights della sfida

Parma, con la Pro Vercelli spazio alle 'seconde linee' - Dopo il pari (1-1) in Austria contro il Maiorca, il Parma è tornato a casa e, al Noce di Noceto, sfiderà in amichevole la Pro Vercelli, formazione di Serie C.

Il Parma batte la Pro Vercelli in rimonta: 3-1 nel segno di Almqvist - Il Parma vince in rimonta contro la Pro Vercelli in amichevole. 3-1 firmato da Almqvist e Mikolajewski, piĂą un'autorete di Tarantola.

Finisce 3-1 per noi la sfida con la Pro Vercelli Al vantaggio degli ospiti seguono un’autorete e i goal di Almqvist e Mikolajewski #ForzaParma Vai su Facebook

Diretta Parma Pro Vercelli/ Streaming video tv: un’amichevole “particolare” (oggi 1 agosto 2025) - Diretta Parma Pro Vercelli streaming video tv oggi venerdì 1 agosto 2025: orario, probabili formazioni e risultato live per la partita amichevole. Scrive ilsussidiario.net

Parma, con la Pro Vercelli spazio alle 'seconde linee' - Cuesta lascia i big a riposo per la seconda amichevole in due giorni. Segnala parmatoday.it