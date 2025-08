Parma con la Pro Vercelli spazio alle ' seconde linee'

Dopo il pari (1-1) in Austria contro il Maiorca, il Parma è tornato a casa e, al Noce di Noceto, sfiderà in amichevole la Pro Vercelli, formazione di Serie C. Sarà l'occasione per vedere chi non ha giocato ieri: da Rinaldi a Djuric, passando per Ordonez e Man. Tutta gente che ha trovato poco. 🔗 Leggi su Parmatoday.it