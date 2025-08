Tempo di lettura: 6 minuti “La diffida ha poco senso. La società è lì dentro senza alcun tipo di autorizzazione. O si revoca l’affidamento provvisorio o ci troviamo degli abusivi”. Questo è stato il passaggio essenziale della requisitoria svolta a Palazzo Mosti nella Sala Consiliare da Rosetta De Stasio, consigliere comunale di opposizione, ma con le sembianze quasi di un Pubblico Ministero per l’atto di accusa nei confronti dell’Amministrazione comunale rea, ha detto De Stasio, di aver concesso la gestione del Parco De Mita ad un soggetto, autorizzandolo a fare come gli pare in uno spazio pubblico consegnato alla cittadinanza dopo una attesa pluridecennale a causa di lavori contestati, rallentati, fermati e poi quasi dimenticati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Parco De Mita, tra presunte illegittimità e abusi: l’opposizione chiede la revoca della gestione