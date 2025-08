Paradosso Ceccon | tre medaglie e una crisi Capolavoro Curtis | fa la storia dei 100 stile

Dall'estasi di un trionfo in corsia alla grande delusione. Dopo la serata da emozioni forti per l'oro mondiale di Simone Cerasuolo nei 50 rana («mi hanno scritto Allegri e Chiellini per farmi i complimenti», ha rivelato il fresco iridato), l'Italnuoto si è risvegliata a Singapore con la bruciante eliminazione del suo fuoriclasse Thomas Ceccon nelle batterie dei 200 dorso. Il vicentino ha chiuso diciassettesimo e primo degli esclusi nella distanza in cui detiene il record italiano con 1'55.71. Il 24enne olimpionico dei 100 dorso ha nuotato in 1'57.15, pagando l'ultimo cinquanta molto lento e restando fuori dalla semifinale a estrometterlo per quattro centesimi il sudafricano Pieter Coetze, colui che per cinque gli ha negato l'oro nei 100. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

