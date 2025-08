Paolo Ruffini Il babysitter Quando diventerai piccolo capirai

“AMelpignano - Meridiano Salento”, l’esclusiva rassegna salentina in Piazza Antonio Avantaggiato, nel centro di Melpignano (LE), presenta Paolo Ruffini con lo spettacolo “Il Babysitter. Quando diventerai piccolo capirai", domenica 3 agosto. Uno spettacolo teatrale interpretato da Paolo Ruffini e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Lunedì 21 luglio alle ore 21.15, nel parcheggio pubblico in via Galileo Galilei a Gaiole in Chianti, andrà in scena Paolo Ruffini con lo spettacolo “Il Babysitter – Quando diventerai piccolo capirai”. Ingresso libero. LEGGI SU WECHIANTI Vai su Facebook

Paolo Ruffini porta in scena a Melpignano «Il Babysitter»: il mondo degli adulti visto con gli occhi dei bambini - man show surreale e toccante che trasforma i desideri dei bambini in teatro e poesia. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

La rassegna culturale That's Amore Capri ieri sera ha fatto tappa ad Anacapri, a piazza San Nicola, con uno spettacolo che ha lasciato il segno nel cuore del pubblico: