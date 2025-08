Paola Ricciardi alla guida della Soprintendenza di Napoli

Paola Ricciardi lascia l’incarico di direttrice delegata di palazzo Reale di Napoli per assumere la guida della Soprintendenza Abap per l’area metropolitana di Napoli. Lo staff sui social: “A lei la più sincera gratitudine per il lavoro svolto con dedizione e umanità e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it