A oltre trent’anni dalle “notti magiche” di Italia ’90, Palermo rende omaggio a uno dei suoi figli più gloriosi: Totò Schillaci. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato la determina che trasforma un tratto di piazza Leoni in “piazzetta Totò Schillaci”, un tributo all’uomo che portò in alto il nome della città nel mondo. Un simbolo di riscatto. La scelta non è casuale. La piazzetta si affaccia su viale del Fante, cuore pulsante dello sport palermitano, a due passi dallo stadio Renzo Barbera e da altri impianti in fase di riqualificazione. “Schillaci non è stato solo un campione, ma un simbolo di riscatto per una Palermo che, all’inizio degli anni ’90, affrontava anni bui”, sottolineano il sindaco Lagalla e il vicesindaco Giampiero Cannella. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Palermo celebra Totò Schillaci: una piazzetta per l’eroe di Italia ’90