Pagnanelli Pd sulla mozione bocciata in consiglio per i giochi nei parchi pubblici | Maggioranza irresponsabile

Dura critica del consigliere comunale del Partito Democratico Francesco Pagnanelli per la bocciatura da parte del consiglio comunale e del centrodestra, dell'ordine del giorno da lui presentato e firmato dai colleghi di partito per chiedere di riqualificare i giochi nei parchi cittadini.“Lascia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: pagnanelli - consiglio - giochi - parchi

Pagnanelli (Pd) sulla mozione bocciata in consiglio per i giochi nei parchi pubblici: Maggioranza irresponsabile; La denuncia di Pagnanelli (Pd): Degrado e giochi transennati e inaccessibili nel parco Florida [FOTO]; VIDEO | I bambini hanno bisogno di usufruire dei giochi nei parchi. Stop alle transenne: denuncia il Pd.

In progetto a Pile area parco giochi su 6mila metri quadri - Il Consiglio comunale dell'Aquila ha approvato stamani all'unanimità la delibera per la variante finalizzata alla riqualificazione ed estensione del parco giochi in via Piccolomini, a Pile. Scrive ansa.it

La politica è unita. Il Consiglio comunale risparmia sui costi. E ... - Il Consiglio comunale si muove compatto verso la riqualificazione dei parchi giochi cittadini, e lo fa con una mozione firmata congiuntamente dal presidente dell’Aula di piazza Matteotti ... Segnala msn.com