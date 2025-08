pagelle tv della settimana n30 2025

10 Temptation Island. Senza se e senza ma, un fenomeno. Maria De Filippi porta in scena un reality da 10 e lode che ha tenuto incollati i telespettatori al teleschermo per tutto luglio. Fa sorridere chi, normalmente con la puzza sotto il naso, ha voluto cavalcare il 30% (degli altri) con arzigogolate analisi miranti ad elevare il programma (e ad elevarsi). Lo show è semplicemente trash. Ma è quel trash che appartiene a ciascuno di noi in determinate situazioni. La differenza è solo una: c’è chi lo esterna e chi no. E la grandezza della De Filippi sta nel saper trovare chi lo esterna nella maniera televisivamente migliore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

