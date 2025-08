Pagelle Mondiali nuoto 2025 | cavallo pazzo Ceccon Curtis non brilla 4×200 sl nella media

PAGELLE MONDIALI NUOTO SINGAPORE 2025 QUINTA GIORNATA. Lontani dalla zona podio gli azzurri in finale nella sesta giornata di gare ai Mondiali di Singapore 2025. La 4Ă—200 stile libero italiana chiude settima ma lascia ben sperare per il futuro, ottavo posto per Sara Curtis nei 100 stile libero. Le buone notizie arrivano dalle semifinali con altri tre posti finale conquistati dagli azzurri: Thomas Ceccon è in finale nei 100 farfalla, Leonardo Deplano in finale nei 50 stile libero, Silvia Di Pietro in finale nei 50 farfalla. Anche domani dunque ci saranno quattro italiani in finale individuale, in attesa della 4Ă—100 stile libero mista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Mondiali nuoto 2025: cavallo pazzo Ceccon, Curtis non brilla, 4Ă—200 sl nella media

DA OASPORT - #Nuoto #AlbertoRazzetti #AnitaBottazzo #AnitaGastaldi Pagelle Mondiali nuoto 2025: Ceccon flop di giornata, prima giornata opaca per l'Italia: PAGELLE MONDIALI NUOTO SINGAPORE 2025 QUINTA GIORNATA Si chiude un'altra giornata

Il racconto del primo giorno di semifinali e di finali ai Mondiali di nuoto a Singapore: 4x100 sl ancora sugli scudi e medaglia e tanto altro...

