Paga le tasse in Italia ma l' azienda ospedaliera le nega il medico di base

Da due mesi vive in un limbo sanitario. Clizia Passeggiato, residente a Lecco ma lavoratrice frontaliera in Svizzera, non può avere il medico di base perché l'Asst di Lecco e la Regione Lombardia le negano l'accesso al Servizio sanitario nazionale. Eppure paga regolarmente le tasse in Italia. La. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Con i dazi Trump paga il taglio delle tasse. Sbagliato pensare che cederà a Bruxelles - Il presidente Usa vuole finanziare il piano di stimolo fiscale con il conflitto commerciale. Ma c’è il rischio boomerang

Magi (+Europa) sul referendum: “Un sì per la cittadinanza a chi lavora e paga le tasse” - Roma, 17 maggio 2025 – Onorevole Riccardo Magi, segretario di +Europa e presidente del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, come risponde al vicepremier leghista Matteo Salvini che lo giudica “il più pericoloso” dei cinque quesiti? “Non era lui a dire che gli immigrati che lavorano e pagano le tasse sono ‘suoi fratelli’? Facciamo chiarezza sul fatto che il referendum non c’entra nulla coi fenomeni di irregolarità, arrivi coi barconi, microcriminalità e quant’altro.

Guadagna 170mila euro dalla vendita di 280 cuccioli. Ma non paga le tasse, allevatore nei guai - Foligno, 22 maggio 2025 – Un allevatore di cani di razza (Lagotto romagnolo, Sprienger Spaniel e Labrador) di Trevi ha omesso di dichiarare al fisco, negli ultimi cinque anni, ricavi per un totale di oltre 170mila euro.

Detrazioni fiscali e discriminazioni Chi lavora in Italia, paga le tasse, risiede qui, dovrebbe avere gli stessi diritti. E invece, se non sei cittadino europeo, non puoi detrarre i familiari a carico all’estero. Una discriminazione che colpisce migliaia di persone ogni a Vai su Facebook

Lo strano caso della frontaliera che paga le tasse in Italia ma per l’Asl di Lecco non ha diritto alla sanità pubblica - Non poter avere il medico di base perché l’ Asl del tuo comune, e la Regione in cui vivi, non ti permettono l’accesso al Servizio sanitario nazionale, nonostante tu ne abbia diritto. Riporta ilfattoquotidiano.it

Medico in pensione torna a lavoro: «Tartassato dalle tasse. Ho chiesto di pagarmi anche con frutta, vestiti o scarpe per fare jogging» - Sempre meno medici e la maggior parte preferisce passare dal pubblico al privato per il lavoro più remunerativo. Come scrive msn.com