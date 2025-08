Paesi sicuri Nordio risponde alla Corte Ue | Non sempre il giudice motiva informazioni

Una decisione che "sorprende" Palazzo Chigi, come dichiara la nota emessa dal governo a seguito della sentenza della Corte europea, secondo cui "ancora una volta la giurisdizione, questa volta europea, rivendica spazi che non le competono, a fronte di responsabilitĂ che sono politiche". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Paesi sicuri, Nordio risponde alla Corte Ue: “Non sempre il giudice motiva informazioni”

Corte Suprema Usa revoca il divieto di espellere i migranti in Paesi terzi - La Corte Suprema Usa, con una decisione che ha visto il netto dissenso dei tre giudici progressisti e che costituisce un’ importante vittoria giudiziaria per l’amministrazione di Donald Trump, ha revocato il divieto, stabilito da un giudice di grado inferiore, di espellere verso Paesi terzi gli immigrati illegali.

Corte Suprema Usa toglie divieto espulsioni Paesi terzi - Vittoria per Donald Trump. La Corte Suprema ha revocato il divieto imposto da un tribunale minore di espellere migranti verso Paesi Terzi.

Dalla Corte Suprema degli Usa arriva il via libera per Trump al piano di espulsioni di migranti verso Paesi terzi - Via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti al piano dell’ex presidente Donald Trump per espellere migranti verso Paesi terzi, anche senza un’adeguata valutazione del rischio di violenze o persecuzioni.

La sentenza della Cgue ha stabilito che uno Stato membro può definire la lista di Paesi sicuri per il rimpatrio dei migranti ma i giudici devono poter valutare la scelta, smontando nei fatti quanto sostenuto finora dal governo Meloni. I giudici si sono espressi anc

Con buona pace di Nordio, i giudici gli danno torto: anche una norma di legge può essere disapplicata se in contrasto con la disciplina dell'Unione Europea. Lo avevo scritto subito dopo la conferenza stampa in cui il ministero aveva sostenuto l'esatto opposto.

Corte Ue,giudici devono poter valutare scelta Paesi sicuri - Un Paese Ue "può designare Paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo". Si legge su msn.com

Migranti, Corte Ue: "Paesi sicuri siano valutati da un giudice" - "Il cittadino di un paese terzo può vedere respinta la sua domanda di protezione internazionale in esito a una procedura accelerata di frontiera qualora il suo paese di origine sia stato ... Lo riporta finanza.repubblica.it