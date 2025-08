Paesi sicuri le toghe Ue | decide il giudice L' ira di Meloni | sconfinamento nella politica

La sentenza della Corte di Giustizia europea, che ha bocciato il decreto sui cosiddetti Paesi sicuri per i rimpatri dei migranti che arrivano irregolarmente in Italia, "sorprende" il governo, che replica con una nota durissima, accusando i giudici europei di sconfinamento dei propri poteri e assicurando che la battaglia contro l'immigrazione irregolare andrĂ avanti. Di tenore diametralmente opposto le reazioni del centrosinistra, che indica nella premier Giorgia Meloni l'unica responsabile del fallimento delle politiche migratorie e, soprattutto, colpevole di aver buttato soldi pubblici per la realizzazione dei centri per i migranti in Albania. 🔗 Leggi su Iltempo.it

