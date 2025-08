«Uno Stato membro non può designare come paese di origine “sicuro” un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione». Lo ha . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Paesi sicuri», governo Meloni sconfitto alla Corte di giustizia Ue