Paesi sicuri cosa dice la sentenza della Corte Ue in contrasto con il Patto Italia-Albania di Giorgia Meloni

Paesi sicuri: arriva la sentenza della Corte di giustizia Ue. “ La lista deve passare per i giudici”. Dura la reazione del governo: “ Non smetteremo di cercare soluzioni”. La Corte di giustizia europea si è espressa in merito alle vicende di alcuni migranti che hanno fatto ricorso contro la procedura di frontiera nei Cpr in Albania. È di nuovo scontro sui migranti tra governo italiano e magistratura (questa volta del Lussemburgo). (Ansa Foto) – notizie.com I casi considerati dai giudici riguardano le storie di due migranti del Bangladesh, uno afghano e uno indiano. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Paesi sicuri, cosa dice la sentenza della Corte Ue in contrasto con il Patto Italia-Albania di Giorgia Meloni

Corte Suprema Usa revoca il divieto di espellere i migranti in Paesi terzi - La Corte Suprema Usa, con una decisione che ha visto il netto dissenso dei tre giudici progressisti e che costituisce un’ importante vittoria giudiziaria per l’amministrazione di Donald Trump, ha revocato il divieto, stabilito da un giudice di grado inferiore, di espellere verso Paesi terzi gli immigrati illegali.

Corte Suprema Usa toglie divieto espulsioni Paesi terzi - Vittoria per Donald Trump. La Corte Suprema ha revocato il divieto imposto da un tribunale minore di espellere migranti verso Paesi Terzi.

Dalla Corte Suprema degli Usa arriva il via libera per Trump al piano di espulsioni di migranti verso Paesi terzi - Via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti al piano dell’ex presidente Donald Trump per espellere migranti verso Paesi terzi, anche senza un’adeguata valutazione del rischio di violenze o persecuzioni.

#Migranti "Spetta ai giudici stabilire quali sono i Paesi sicuri". Fa discutere la sentenza della Corte Europea di Giustizia, Di Bruno Sokolowicz #GR1

Uno Stato europeo "può designare Paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo". Con un'importantissima sentenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea boccia

