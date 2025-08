Padova truffa due anziane con la tecnica del finto avvocato | arrestato con oro e contanti addosso

Un quarantenne è stato arrestato a Padova per truffa aggravata ai danni di due anziane. Recuperati oltre 3.000 euro e gioielli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Padova, truffa due anziane con la tecnica del finto avvocato: arrestato con oro e contanti addosso

In questa notizia si parla di: padova - truffa - anziane - arrestato

Padova, truffa da 100mila euro a sacerdote: arrestata serba - La donna aveva avvicinato un prelato chiedendogli aiuto per far fronte a emergenze irreali, facendosi consegnare varie somme di denaro

Padova, truffa un sacerdote per 100mila euro: arrestata 29enne - La giovane aveva chiesto aiuto economico per inesistenti necessità, anche di salute. A scoprire i raggiri alcuni fedeli ai quali il parroco si era rivolto perché ormai in stato di indigenza

MAXI SEQUESTRO DI DROGA Un 37enne marocchino, incensurato e regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla Squadra Mobile per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, residente a Padova, aveva affittato una seconda a Vai su Facebook

Truffa anziani con il metodo del finto avvocato, preso a Padova; Padova, arrestato un truffatore seriale. Ingannava persone anziane fingendosi avvocato; Padova, truffa due anziane con la tecnica del finto avvocato: arrestato con oro e contanti addosso.

Padova, arrestato un truffatore seriale. Ingannava persone anziane fingendosi avvocato - L'uomo, un 40enne con precedenti, è stato bloccato dalla Squadra Mobile alla Stazione ferroviaria dopo che una vittima, una donna di 80 anni, aveva chiamato il 113 ... Da rainews.it

Truffa agli anziani, arrestato 40enne dalla polizia di Padova - Un 40enne napoletano che il due giorni fa aveva truffato due anziani con la tecnica del falso avvocato è stato arrestato dalla polizia di Padova. msn.com scrive