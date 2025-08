Padova 71enne sgrida un ragazzino e viene atterrato con un pugno Ricoverato d' urgenza è gravissimo

Chiamato il 118, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova e ricoverato nel reparto di Neurologia in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Padova, 71enne sgrida un ragazzino e viene atterrato con un pugno. Ricoverato d'urgenza, è gravissimo

