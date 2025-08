Padova 16enne colpisce con un pugno un anziano volontario della parrocchia | grave 71enne

Un uomo di 71 anni √® in gravi condizioni dopo essere stato colpito violentemente al volto con un pugno da un baby bullo nel Padovano. L‚Äôepisodio che ha scioccato tutti i residenti √® avvenuto lo scorso 30 luglio a Sant‚ÄôAnna di Piove di Sacco, davanti alla chiesa del paese. Un gruppetto di giovanissimi stava giocando sul sagrato con modalit√† non idonee al luogo e toni di voce che disturbavano il vicinato. Rimproverati in un primo momento dai passanti, i ragazzi non hanno prestato ascolto continuando a comportarsi male. A quel punto il parroco √® uscito dalla chiesa accompagnato da un suo aiutante, un uomo di 71 anni che al pi√Ļ agitato dei ragazzi, stando a quanto riferito dai testimoni, avrebbe gentilmente chiesto di ‚Äúcomportarsi meglio‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Padova, 16enne colpisce con un pugno un anziano volontario della parrocchia: grave 71enne

