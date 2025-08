Ovviamente sono preoccupati la scorsa stagione eravamo spettacolari e non hanno vinto nulla

2025-08-01 12:35:00 Il web non parla d’altro: Gavi afferma che è comprensibile che il Real Madrid abbia sentito il bisogno di rafforzare quest’estate data la scala della superioritĂ di Barcellona la scorsa stagione. Barca ha battuto Madrid in tutte e quattro le riunioni di Clasico, anche nella finale della Copa del Rey e Supercopa, segnando 16 gol nel processo. I catalani sono finiti con un doppio domestico mentre Madrid è stato lasciato a mani vuote per la prima volta in quattro anni. Il Real Madrid è occupato per colmare il divario per il Barcellona. Los Blancos ha fatto delle mosse per ribaltare le scale a loro favore con l’allenatore Carlo Ancelotti in partenza per la squadra nazionale brasiliana da sostituire da Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com