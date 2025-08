OTTIMA PRESTAZIONE a roma PER LA GIOCATRICE DEL ’CT GROSSETO’ nella rassegna del circolo appia Rachele Saleppico fa gli ’straordinari’ | vince anche il tabellone del ’Serale’

Rachele Saleppico trionfa nella Capitale. A Roma, al circolo Appia Country, la giovane tennista del Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue, ha vinto il Torneo Serale riservato alla terza e seconda categoria. Una manifestazione open dove, la tennista grossetana under 14, ha sbaragliato la concorrenza facendo proprio il tabellone femminile andando a vincere la finale contro Giada Fiori. Il Torneo Serale dell’Appia Country Roma metteva in palio un montepremi di 500 euro. Saleppico si è presentata in tabellone come testa di serie numero tre del torneo ed al primo round ha superato Rebecca Gurghean; in semifinale ha battuto 6-1 6-1 Angelica Matrigiani per poi imporsi su Giada Fiori, testa di serie numero 4 del tabellone con un perentorio 6-3 6-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

