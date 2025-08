Ospedale Santa Maria alla Gruccia del Valdarno | il Presidente Giani inaugura la nuova ala del Pronto soccorso

Arezzo, 1 agosto 2025 – Nuovi spazi ampliati per la gestione dei pazienti a media intensità  Una nuova ala del Pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria alla Gruccia del Valdarno, dedicata ai pazienti a media intensità , è stata inaugurata oggi dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Si tratta di una struttura moderna e funzionale - ha dichiarato Giani - che permetterà di fornire tutta un'assistenza sempre più puntuale ai pazienti del Pronto soccorso di un presidio importante per tutta la zona del Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ospedale Santa Maria alla Gruccia del Valdarno: il Presidente Giani inaugura la nuova ala del Pronto soccorso

