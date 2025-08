Ospedale Prometeo lancia l’allarme | Mancano servizi fondamentali

Sanità pubblica in affanno e sanità privata a gonfie vele. I numeri parlano chiaro e descrivono una situazione che vede la progressiva affermazione delle strutture private sull'ospedale e i servizi territoriali. L'associazione Prometeo che studia da anni le condizioni di "salute" della sanità locale spiega infatti che ormai le prestazioni diagnostiche specialistiche sono per il 70% affidate al privato, record regionale, ed un terzo di quelle pubbliche non rispetta i tempi previsti. Non solo, ma l'ospedale "È stato negli anni progressivamente svuotato, fino a diventare una struttura che oramai non è né carne, né pesce.

