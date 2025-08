Ospedale di Arezzo Piero Coleschi è il nuovo primario della Neurologia

Arezzo, 1 agosto 2025 – L'incarico alla guida dell'UOC Neurologia decorre da oggi È il dr. Piero Coleschi il nuovo direttore della UOC Neurologia degli ospedali di Arezzo, Casentino, Valtiberina e Valdichiana Aretina. La sua nomina, che decorre dal 1° agosto, arriva a seguito di una selezione nella quale il dr. Coleschi è risultato vincitore. Il neo primario, laureato nel 1989 in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Siena, si è successivamente specializzato in neurologia e in neurofisiopatologia. Fra i numerosi corsi seguiti ci sono quelli di perfezionamento in neurourologia e neuroandrologia, di formazione su epilessia e cefalee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

