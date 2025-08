Osimhen Galatasaray il vice presidente si esprime sull’operazione | Avere Victor con noi è un motivo d’orgoglio per noi! Per lui abbiamo fatto questo…

Osimhen Galatasaray, l'ex obiettivo Juve è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del club turco: le parole del vice presidente del club. La telenovela è finita, l'attesa è terminata. Victor Osimhen è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray a titolo definitivo. Su questa trattativa, che ha monopolizzato il calciomercato estivo si è espresso il vice presidente del club giallorosso, Abdullah Kavukcu. Questo sono le parole con cui ha accolto l'attaccante, che era stato accostato anche alla Juventus, nella sponda giallorossa di Istanbul. PAROLE – « Non abbiamo mai compromesso la nostra posizione; abbiamo dimostrato la nostra forza.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

Galatasaray, il vicepresidente: "Osimhen ha rinunciato a cifre enormi per venire qui" - Abdullah Kavukcu, vicepresidente del Galatasaray, è intervenuto in conferenza stampa a proposito dell'affare relativo a Victor Osimhen. Segnala fantacalcio.it

Osimhen è arrivato a per Istanbul: migliaia di tifosi del Galatasaray ad accoglierlo - Grande festa in Turchia per l'arrivo di Victor Osimhen, per cui a questo punto manca solo l'ufficialità del passaggio al Galatasaray. msn.com scrive