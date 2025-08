Osimana C’è grande voglia di fare bene

Dopo una settimana esatta dall’inizio della preparazione mercoledì c’è stata la prima sgambata in famiglia per l’ Osimana, al Diana. Bianchi contro gialli, con il primo gol segnato con un bel destro a giro da Alessandro Mancini, uno dei volti nuovi in casa senzatesta. "Seppur sia stato solo un primo test in famiglia ho visto subito grande voglia di lavorare e di mettere in pratica le idee che stiamo cercando di inculcare in questa prima settimana - le prime impressioni di mister Claudio Labriola -. Il lavoro nei giorni scorsi è stato grosso nonostante questo è venuta fuori una gara dagli spunti molto interessanti, un gruppo che lavora molto, con tanta abnegazione e spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

