Oscar Lynette Howell Taylor è la nuova presidente dell’Academy

L' Academy of Motion Picture Arts and Sciences, nota in tutto il mondo per l'assegnazione degli Oscar, ha una nuova presidente. Si tratta di Lynette Howell Taylor, produttrice britannica 46enne di A Star is Born e The Accountant: sarà la quinta donna di sempre nel ruolo dopo Janet Yang, alla guida del 2021, di cui prenderà il posto, Fay Kanin (1979-1983), Cheryl Boone Isaacs (2013-2017) e Bette Davis, che tuttavia rimase in carica per appena due mesi nel 1941. La 46enne di Liverpool sarà la più giovane degli ultimi 70 anni, da quando George Seaton assunse l'incarico a 44 anni, e la prima non americana degli ultimi 28, ossia dai tempi del canadese Arthur Miller.

