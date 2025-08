Orsini | Dazi l’Ue non può rimanere ferma Subito un maxi-piano per le imprese

Dazi, Orsini “Negoziare in tempi rapidi con gli Stati Uniti” - VENEZIA (ITALPRESS) – “C’è l’esigenza di negoziare rapidamente con gli Stati Uniti su tre linee sul commercio, sulla difesa, e sulla tecnologia”.

Dazi, Orsini sprona l’Ue: “Braccio di ferro con Trump diventi stretta di mano” - In un contesto economico che cambia velocemente, il presidente di Confindustria ha invitato l'Ue a prendersi le proprie responsabilità e velocizzare i processi decisionali al fine di salvare il settore industriale e di conseguenza la competitività dell'Europa L'articolo Dazi, Orsini sprona l’Ue: “Braccio di ferro con Trump diventi stretta di mano” proviene da Il Difforme.

Orsini su dazi Usa al 50%: “Calma, e velocissimamente trattative” - Roma, 25 mag. (askanews) – Sui dazi al 50% annunciati dal presidente Usa Donald Trump “secondo me adesso cerchiamo anche di avere calma, perché quando cominciamo a pensare che in Europa abbiamo bruciato 140 miliardi (di capitalizzazione in Borsa-ndr)per la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti, io capisco, ma mi auguro che quel braccio di ferro si chiuda in una stretta di mano”.

Dazi, la Fortezza America alza i muri: così muore l'idea di Occidente; Trump, tariffe del 30% per Ue e Messico dal 1° agosto. Macron: «Serve meccanismo anticoercizione». Berlino: Ue negozi pragmaticamente.

Dazi, Trump: "Scadenza del primo agosto non sarà prorogata" | "Grosso deficit con l'India, tariffe al 25%" - Dopo l'accordo sui dazi raggiunto da Trump e von der Leyen, e la seguente nota diffusa dall'Unione europea in cui emergono differenze rispetto alla scheda informativa diffusa dalla Casa Bianca, torna ... Riporta informazione.it