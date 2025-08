Crociera da sogno trasformata in incubo: una famiglia britannica ha speso quasi 10mila euro per una vacanza che ha lasciato tutti sotto choc. A bordo della MSC Virtuosa, il viaggio tanto atteso si è rivelato una vera odissea, tra passeggeri ubriachi, disagi e momenti di paura, soprattutto per i più piccoli. Iain e Sally Wright, originari di Sunderland, avevano scelto la crociera di due settimane in Spagna pensando fosse perfetta per i loro figli Jack (11 anni) e Molly (8 anni). Ma già dai primi istanti a bordo, la realtà ha superato ogni peggiore aspettativa: “Sembrava di stare in un club per giovani – ha detto – era impossibile rilassarsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orrore sulla crociera da 10mila euro: passeggeri sotto choc e bambini costretti alle cure del medico