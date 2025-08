Orrore sulla crociera da 10mila euro | passeggeri sotto choc e bambini costretti alle cure del medico di bordo

Un viaggio atteso per mesi, una fuga verso il relax e la spensieratezza. Lontani dalla routine, con la promessa di onde tranquille e panorami mozzafiato, una famiglia decide di concedersi una vacanza esclusiva, investendo una cifra considerevole per un’esperienza che avrebbe dovuto lasciare solo ricordi felici. Ma quando le luci si accendono e i motori della nave iniziano a vibrare, l’atmosfera cambia rapidamente. Le prime ore scorrono tra risate e aspettative, ma ben presto l’ambiente a bordo si trasforma in un susseguirsi di eccessi e caos. I corridoi riecheggiano di voci troppo forti, l’aria si fa pesante e la sensazione che qualcosa stia sfuggendo di mano si insinua tra i membri della famiglia, soprattutto nei più piccoli che cercano rifugio negli occhi dei genitori. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Orrore sulla crociera da 10mila euro: passeggeri sotto choc e bambini costretti alle cure del medico di bordo

Orrore sulla crociera da 10mila euro: famiglia sotto choc e bambini costretti alle cure del medico - Ottomila sterline (poco meno di 10mila euro) per una vacanza da incubo. È quanto ha speso una famiglia britannica che ha denunciato la crociera da incubo a bordo della MSC Virtuosa, definendola un’esperienza disastrosa a causa del comportamento dei passeggeri ubriachi.

