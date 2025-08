Orrore sulla crociera da 10mila euro | famiglia sotto choc e bambini costretti alle cure del medico

Ottomila sterline (poco meno di 10mila euro) per una vacanza da incubo. È quanto ha speso una famiglia britannica che ha denunciato la crociera da incubo a bordo della MSC Virtuosa, definendola un’esperienza disastrosa a causa del comportamento dei passeggeri ubriachi. Iain e Sally Wright, provenienti da Sunderland, avevano scelto la nave per una vacanza di due settimane in Spagna, pensando fosse adatta ai loro figli Jack (11 anni) e Molly (8 anni). Appena saliti a bordo, però, la situazione si è subito rivelata caotica. Iain Wright, 41 anni, scrittore, ha definito il livello di ubriachezza a bordo “assurdo”, paragonando l’ambiente della nave a quello di un locale notturno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

