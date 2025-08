Un fulmine che colpisce all’improvviso può trasformare una giornata di lavoro in una tragedia. Il rischio di eventi atmosferici improvvisi è un pericolo costante soprattutto per chi opera in ambienti esposti ad alte quote o condizioni climatiche avverse. La tempestivitĂ e l’efficienza dei soccorsi in queste situazioni sono fondamentali per salvare vite umane e limitare le conseguenze di incidenti così drammatici. Quando la natura si manifesta con tutta la sua forza, la sicurezza sul lavoro diventa un tema cruciale. Le condizioni in alta montagna aumentano infatti l’esposizione ai rischi, richiedendo protocolli rigorosi e un’attenzione continua da parte di tutti gli operatori coinvolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orrore in Italia, operaio viene colpito da un fulmine sul cantiere a 2400 metri di altezza